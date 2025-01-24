Китай готов развивать стабильные экономические отношения с США

Пекин, 23 января /Синьхуа/ -- Китай готов сотрудничать с Соединенными Штатами для продвижения стабильных, здоровых и устойчивых торгово-экономических отношений, основанных на принципах взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, заявило в четверг Министерство коммерции КНР.
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