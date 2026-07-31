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Взвешивание перед UFC Belgrade: Медич и Родригес показали одинаковый вес, Николич тяжелее Вологдина

В Белграде завершилась официальная церемония взвешивания перед турниром UFC Fight Night 283. Результаты: Урош Медич (77,56 кг) – Даниэль Родригес (77,56 кг); Ян Блахович (92,98 кг) – Навахо Стирлинг (92,98 кг); Марчин Тыбура (115,21 кг) – Александр Ракич (107,72 кг); Тофик Мусаев (70,53 кг) – Людовит Клейн (70,53 кг); Марк Вологдин (61,46 кг) – Борислав Николич (61,68 кг).

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