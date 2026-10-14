Депутаты Государственной Думы от фракции «Новые люди» направили на имя Министра транспорта РФ Андрея Никитина предложение обязать авиакомпании бесплатно информировать пассажиров о задержках, переносах и отменах рейсов посредством СМС-сообщений.
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