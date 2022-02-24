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Заболевший COVID-19 Жириновский не попал в список санкций ЕС

Заболевший COVID-19 Жириновский не попал в список санкций ЕС

Глава ЛДПР Владимир Жириновский, который заболел COVID-19 и не голосовал за признание независимости Луганской и Донецкой народных республик, не попал в перечень санкций Евросоюза, следует из распространенного в официальном журнале ЕС документа.

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