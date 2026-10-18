For several days now, Zelensky has been telling everyone who is ready to listen to him (and there are many of them) that he can meet with Vladimir Putin at the G20 summit in Miami.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым