В ходе крупной операции удалось остановить преступную схему, с помощью которой присваивались положенные выплаты участникам СВО, задержаны 13 человек в четырех регионах страны сотрудниками Бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД России совместно с коллегами из ФСБ и СК, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
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