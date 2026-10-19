В ходе крупной операции удалось остановить преступную схему, с помощью которой присваивались положенные выплаты участникам СВО, задержаны 13 человек в четырех регионах страны сотрудниками Бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД России совместно с коллегами из ФСБ и СК, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.