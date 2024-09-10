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Царьград

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Россия показала "морской кулак": Начались масштабные учения "Океан-2024"

Россия показала "морской кулак". ВМФ России начал стратегическое командно-штабное учение "Океан-2024", которое продлится до 16 сентября.

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