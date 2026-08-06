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Daily Storm

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Участник СВО выжил после удара молнии и встречи с медведем на Алтае

Участник СВО выжил после удара молнии и встречи с медведем на Алтае

Мужчина смог освободиться одной рукой из-под погибшей лошади и прополз более километра до дорогиИсторию морпеха, выжившего после удара молнии и встречи с медведем на Алтае, рассказали в местном минздраве.

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