Участник СВО выжил после удара молнии и встречи с медведем на Алтае

Мужчина смог освободиться одной рукой из-под погибшей лошади и прополз более километра до дорогиИсторию морпеха, выжившего после удара молнии и встречи с медведем на Алтае, рассказали в местном минздраве.
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