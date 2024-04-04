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Закон и Порядок

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Глава Татарстана рекомендовал предприятиям продумать средства защиты от БПЛА

Глава Татарстана рекомендовал предприятиям продумать средства защиты от БПЛА

Парадоксально выглядит заявление Главы Республики Татарстан Рустама Минниханова, который призвал предприятия ответственно отнестись к защите от беспилотников (БПЛА) и не полагаться исключительно на системы противовоздушной обороны (ПВО).

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