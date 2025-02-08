Маск заявил о ежегодных выплатах минфином США $100 млрд неизвестным лицам

Министерство финансов США ежегодно выплачивает пособия на сумму $100 млрд неустановленным лицам. Об этом 8 февраля заявил американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE).
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