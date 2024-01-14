Технолог Ершова предупредила о болезни, которая угрожает любителям домашних солений

Считается, что домашние заготовки гораздо полезнее покупных, особенно если овощи со своего огорода. Однако именно домашняя консервация может стать причиной тяжелого заболевания с самыми страшными последствиями.
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