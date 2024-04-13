Глава Центристской партии Эстонии Кылварт: священники РПЦ – не террористы

Глава Центристской партии Эстонии Михаил Кылварт заявил, что священнослужителей Русской православной церкви (РПЦ) и прихожан неправомерно называть террористами после заявления главы МВД Эстонии Лаури Ляэнеметса о намерении предложить властям страны признать РПЦ террористической организацией.
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