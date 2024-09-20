FIDE назвала Карлсена и Полгар величайшими гроссмейстерами всех времен

Международная шахматная федерация (FIDE) присудила норвежцу Магнусу Карлсену и венгерской шахматистке Юдит Полгар звание лучших гроссмейстеров всех времен, о чем сообщается на официальной странице организации в соцсети X*.
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