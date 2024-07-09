Трех подозреваемых в убийстве пермского бизнесмена оставили в СИЗО

Все они отрицают свою причастность и просят перевести их под домашний арест.Пермский краевой суд отклонил апелляции на продление ареста для трех подозреваемых в убийстве бизнесмена Александра Лукова, которое произошло осенью прошлого года.
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