В Минцифры РФ назвали сроки принятия законопроекта об обороте больших данных

В министерстве цифрового развития и связи России рассчитывают, что законопроект о вовлечении в оборот больших данных бизнеса, необходимых для развития технологий искусственного интеллекта (ИИ), рассмотрят осенью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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