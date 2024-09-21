Сводка Минобороны России о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области (по состоянию на 21 сентября 2024 г.
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