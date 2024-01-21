Британия намерена вложить $514 млн в модернизацию ЗРК для борьбы с БПЛА

Министерство обороны Великобритании потратит 405 млн фунтов стерлингов ($514 млн) на модернизацию зенитных ракетных комплексов, которые сейчас используются Королевским флотом для сбивания вражеских дронов над Красным морем.
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