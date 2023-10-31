Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси назвал претендентов на «Золотой мяч» в будущем. «В ближайшие годы за него может быть ожесточенная борьба среди таких игроков, как Холанд, Мбаппе и Винисиус», — заявил Месси.
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