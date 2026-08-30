Человечество тупеет «Идиократия» (англ. Idiocracy; от «идиот» + др.-греч. κράτος «власть») — американский фильм 2006 годаУровень интеллекта лю.
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