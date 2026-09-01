Уничтожение "Аэробавовны" и цехов "Фламинго": ВС РФ разнесли военные узлы Киева

Российские военные в ночь на вторник нанесли массированный удар с применением высокоточного оружия и дальнобойных беспилотников, поразив ключевые объекты оборонно-промышленного комплекса, военной логистики и энергетики Украины, сообщили в Министерстве обороны РФ .
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