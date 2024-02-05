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Онколог Трякин: Алкоголь повышает риски заболевания раком

Онколог Трякин: Алкоголь повышает риски заболевания раком

Заместитель директора по научной работе НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Минздрава России, член правления Российского общества клинической онкологии (RUSSCO) Алексей Трякин раскрыл, как употребление алкоголя влияет на появление рака.

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