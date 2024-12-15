Newsweek: третья мировая война может начаться в Сувалкском коридоре

В случае начала третьей мировой войны предполагаемый фронт в Европе может растянуться от северной границы России с Финляндией, пройти через Эстонию, Литву, Латвию, Швецию и Польшу и закончиться у границы Германии и Дании.
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