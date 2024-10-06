«Мы то, что мы едим»: хазрат о ПП, ГМО и кофе

Почему безалкогольное пиво по исламу нельзя, а квас можно? Разрешены ли в исламе ГМО? Какие отношения у ханафитов с рыбой? Когда халяль может стать харамом? На эти и другие вопросы в проекте «Чай с хазратом» «Татар-информу» ответил имам-хатыб казанской мечети «Гаиля» Рустам хазрат Хайруллин.