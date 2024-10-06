НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татар-информ

19 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • наталья никифорова
    Великолепный дипломат!!!! Надеюсь его назначат на какую-нибудь серьезную должность, курирующую дела в военном ведомст...Анатолий Антонов ...
  • Taurus Zmei
    Возвращайтесь скорей с победой!«Скоро вернемся»:...
  • Александр
    А введение этого налога и не подразумевает под собой улучшение демографической ситуации.Ирина Волынец рас...

«Мы то, что мы едим»: хазрат о ПП, ГМО и кофе

«Мы то, что мы едим»: хазрат о ПП, ГМО и кофе

Почему безалкогольное пиво по исламу нельзя, а квас можно? Разрешены ли в исламе ГМО? Какие отношения у ханафитов с рыбой? Когда халяль может стать харамом? На эти и другие вопросы в проекте «Чай с хазратом» «Татар-информу» ответил имам-хатыб казанской мечети «Гаиля» Рустам хазрат Хайруллин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх