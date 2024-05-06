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В Майкопе появится новый микрорайон: дополнительно построят школу

В Майкопе появится новый микрорайон: дополнительно построят школу

Ранее было принято решение о комплексном развитии данной территории. Планируется строительство 13 многоквартирных домов с торговыми площадями и парковками, а также развитие объектов инфраструктуры и дорожной сети.

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