В Майкопе появится новый микрорайон: дополнительно построят школу

Ранее было принято решение о комплексном развитии данной территории. Планируется строительство 13 многоквартирных домов с торговыми площадями и парковками, а также развитие объектов инфраструктуры и дорожной сети.
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