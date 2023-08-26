Медвежий угол

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Реабилитация имени Пригожина Путиным

Реабилитация имени Пригожина Путиным

Написала для тех, кто сомневается. - В этом деле нужно поставить точки. Последние слова должны быть те, которые сказал наш президент.

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Комментарии
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LD
Leon Dan
Очередной пункт в типовом сценарии. И массам этого достаточно.
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1 час.
Alex Немо
А тот маленький факт что Пригожин только что вернулся из Африки, где в Нигере происходят вещи крайне неприятные и даже опасные для запада события, никому ни о чём не говорит? Более 40% необработанного урана во Францию, США и бритам поступает именно из Нигера. Плюс глохнет вопрос о прокладке газо-нефте трубопровода через его территорию, а обойти Нигер ну никак не возможно, даже ценой огромных дополнительных затрат. Вот они, сразу 3, крайне заинтересованные спецслужбы западных стран в устранении Вагнера или, по крайней мере, его ослаблении путём ликвидации руководства оркестра.
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16 мин.

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