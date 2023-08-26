Реабилитация имени Пригожина Путиным

Alex Немо

А тот маленький факт что Пригожин только что вернулся из Африки, где в Нигере происходят вещи крайне неприятные и даже опасные для запада события, никому ни о чём не говорит? Более 40% необработанного урана во Францию, США и бритам поступает именно из Нигера. Плюс глохнет вопрос о прокладке газо-нефте трубопровода через его территорию, а обойти Нигер ну никак не возможно, даже ценой огромных дополнительных затрат. Вот они, сразу 3, крайне заинтересованные спецслужбы западных стран в устранении Вагнера или, по крайней мере, его ослаблении путём ликвидации руководства оркестра.