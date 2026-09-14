Авито: интерес россиян к вещам советской эпохи вырос более чем вдвое

В рамках Международного фестиваля молодежи Авито открыл шоу-показ «Код народа». Для выхода моделей стилисты собрали образы из одежды и аксессуаров 1950–1980-х годов, купленных на ресейле.
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