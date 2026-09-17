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Царьград

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ООН: США выплатили 725 млн, остаются должны 1,312 млрд

ООН: США выплатили 725 млн, остаются должны 1,312 млрд

Соединенные Штаты выплатили 725 миллионов долларов в бюджет ООН, однако их задолженность составляет еще 1,312 миллиарда.

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