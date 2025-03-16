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Почему постоянное нытье мешает развитию России

Почему постоянное нытье мешает развитию России

Стоит только появиться хорошей новости про что-то позитивное в России, как тут же в комментариях появляются возмущинки, которые начинают это событие обильно поливать коричневой субстанцией.

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