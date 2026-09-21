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Учитель из Сибири вырастил кабачок весом 60 кг. Фото гиганта

Учитель из Сибири вырастил кабачок весом 60 кг. Фото гиганта

Артем Ломакин из Новосибирской области больше пяти лет выращивает овощи-гиганты. За это время ему удалось получить тыкву весом 600 килограммов и трехкилограммовый помидор, сообщает "КП-Новосибирск".

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