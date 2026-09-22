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Встреча Лаврова и Рубио на полях ГА ООН в Нью-Йорке запланирована на 23 сентября

Встреча Лаврова и Рубио на полях ГА ООН в Нью-Йорке запланирована на 23 сентября

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарём США Марко Рубио на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке запланирована на 23 сентября, сообщил директор департамента международных организаций российского МИД Кирилл Логвинов.

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