Честная советская фотография Ромуальдаса Пожерскиса

Литовская школа фотографии во второй половине прошлого века произвела настоящую революцию в умах целого поколения фотографов, став на фоне тотального официоза советской фотографии глотком «свежего прибалтийского воздуха».
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