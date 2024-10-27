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Честная советская фотография Ромуальдаса Пожерскиса

Честная советская фотография Ромуальдаса Пожерскиса

Литовская школа фотографии во второй половине прошлого века произвела настоящую революцию в умах целого поколения фотографов, став на фоне тотального официоза советской фотографии глотком «свежего прибалтийского воздуха».

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