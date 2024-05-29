Ростовский суд приговорил украинца к 10 годам колонии за шпионаж в зоне СВО

Гражданский человек передавал ГУР МО Украины сведения о передвижениях подразделений ВС России.Ростовский областной суд приговорил гражданина Украины Ивана Милованова, к девяти годам колонии строгого режима.
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