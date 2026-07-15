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Газета.ру

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В Киеве произошел масштабный пожар на складах

В Киеве произошел масштабный пожар на складах

В одном из районов Киева произошел масштабный пожар. Об этом сообщает украинское издание "Страна". На опубликованных журналистами кадрах видно сильное возгорание, а над городом высоко поднимается густой столб дыма.

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