В Киеве произошел масштабный пожар на складах

В одном из районов Киева произошел масштабный пожар. Об этом сообщает украинское издание "Страна". На опубликованных журналистами кадрах видно сильное возгорание, а над городом высоко поднимается густой столб дыма.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии