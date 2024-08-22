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Трампа сравнили с навязчивым бывшим

Трампа сравнили с навязчивым бывшим

Лидер меньшинства в Палате представителей Конгресса США Хаким Джеффрис в своей речи на съезде Демократической партии сравнил экс-президента США, кандидата на пост главы государства Дональда Трампа с навязчивым бывшим парнем.

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