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Карену Шахназарову пришла бумага от чиновника. Он её прочёл и порвал

Карену Шахназарову пришла бумага от чиновника. Он её прочёл и порвал

Карену Шахназарову пришла бумага от чиновника. Он её прочёл и порвал, полагая, что это розыгрыш. Как отметил режиссёр, в нынешней системе управления слишком много бюрократии.

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