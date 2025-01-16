Новогодние каникулы привлекли тысячи туристов в Архангельскую область

Гости приехали из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Владивостока и других городов, чтобы насладиться природой и культурой Русского СевераВ общей сложности за праздничные дни туристы совершили около 50 тысяч поездок по Архангельской области.
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