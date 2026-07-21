Альпаки, капибары и самовар: как приморский стартап при господдержке превратился в «Избу чудес»

Проект «Изба чудес» жительницы Владивостока, расположившийся на территории «Фермы приморских альпак» в Надеждинском районе, за полтора года превратился из сезонной резиденции зимнего волшебника в круглогодичное пространство для праздников и душевных встреч.
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