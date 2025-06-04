Новая угольная лава в Кузбассе успешно введена в эксплуатацию

На шахте "Осинниковская" Распадской угольной компании (РУК) в Кузбассе введена в эксплуатацию самая глубокая лава региона — ее промышленные запасы оцениваются примерно в 500 тысяч тонн коксующегося угля марки Ж.
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