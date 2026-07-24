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Татар-информ

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Челнинский санаторий помогает в реабилитации детей с ОВЗ из Лисичанска

Челнинский санаторий помогает в реабилитации детей с ОВЗ из Лисичанска

Фото: пресс-служба Федерации профсоюзов Республики Татарстан На базе профсоюзной здравницы – санатория «Жемчужина» в Набережных Челнах работает Центр лечебной педагогики «Чудо-дети», где уже несколько лет реализуется проект «Дети войны» по реабилитации детей с ментальными нарушениями из Лисичанска.

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