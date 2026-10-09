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Иркутск Сегодня

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Коршуновский ГОК трудоустроил студентов профессионального колледжа Железногорска-Илимского

Студенты ГБПОУ ИО «Профессиональный колледж г. Железногорска-Илимского» получили рабочие места на Коршуновском ГОКе (ПАО «Коршуновский ГОК», входит в Группу «Мечел») в рамках действующей на предприятии программы трудоустройства.

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