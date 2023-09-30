Путин поздравил главу Абхазии с Днем победы и независимости

Президент России Владимир Путин поздравил главу Республики Абхазия Аслана Бжанию с годовщиной победы и независимости — праздник отмечается 30 сентября и приурочен к окончанию абхазско-грузинской войны 1992-1993 года.
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