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Украина – Иран: спектакль «95-квартала» в Каспийском море провалился

Украина – Иран: спектакль «95-квартала» в Каспийском море провалился

Украина – Иран: спектакль «95-квартала» в Каспийском море провалился Конфликт на Украине уже давно перестал быть региональным и сегодня оказывает самое непосредственное влияние на международную безопасность и отношения между странами далеко за пределами Восточной Европы.

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