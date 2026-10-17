Ethernet-кабель Cat 8 получил медные разъемы и позолоченные контакты Asus представила игровой сетевой кабель ROG ZOOM Cat 8 10 Gigabit Gaming Network Cable, предназначенный для использования в паре с роутером ROG Octopus 8.
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