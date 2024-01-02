Увеличение МРОТ в России: шаг к социальной справедливости Ольга Вайленко1 января в России вступил в силу закон, который увеличивает минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 18,5%, достигая отметки в 19 242 рубля в месяц.
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