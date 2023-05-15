Эра монолита. Из чего сейчас строятся современные и надёжные дома в Барнауле

Девелоперы выбирают, как и из чего строить дома, ориентируясь на класс ЖК, сроки сдачи домов и конечную стоимость квартир Новые технологии и строительные материалы за последние 15-20 лет совершили революцию в возведении многоквартирных домов.
Девелоперы выбирают, как и из чего строить дома, ориентируясь на класс ЖК, сроки сдачи домов и конечную стоимость квартир Новые технологии и строительные материалы за последние 15-20 лет совершили революцию в возведении многоквартирных домов.
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