НАТО мешает США давить на Китай – СМИ

НАТО стала помехой для стремления США подавить влияние Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Альянс ориентирован на другую географическую зону, и новое расширение не поможет планам Вашингтона, считает обозреватель Мехмет Али Гюллер.
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