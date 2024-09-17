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Дрон «Каракурт» концерна «Калашников» стал частью экипировки «Легионер»

Дрон «Каракурт» концерна «Калашников» стал частью экипировки «Легионер»

Фото: Концерн «Калашников» Концерн «Калашников», главный поставщик боевой экипировки в Вооруженные силы России, включил дрон «Каракурт» в состав разрабатываемой боевой экипировки третьего поколения «Легионер».

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