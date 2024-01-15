Эксперт Меркурис: Залужный срочно поехал под Харьков из‑за катастрофы на фронте

РИАМО - 15 янв. Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что главнокомандующий украинской армии Валерий Залужный и другие представители Минобороны постсоветской республики отправились под Харков в связи с опасениями, что ВС РФ возьмут регион под свой контроль, сообщает РИА Новости.