Эксперт Меркурис: Залужный срочно поехал под Харьков из‑за катастрофы на фронте

РИАМО - 15 янв. Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что главнокомандующий украинской армии Валерий Залужный и другие представители Минобороны постсоветской республики отправились под Харков в связи с опасениями, что ВС РФ возьмут регион под свой контроль, сообщает РИА Новости.
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