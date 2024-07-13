Три футболиста из РПЛ примут участие в Олимпиаде-2024

Сайт ФИФА опубликовал окончательные заявки всех 16 команд на футбольный турнир Игр-2024 в Париже. В этих составах есть три игрока российских клубов: Аббосбек Файзуллаев из ЦСКА, Умарали Рахмоналиев из «Рубина» и Фабиан Бальбуэна из «Динамо».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии