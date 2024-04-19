Мигрантов меньше не стало, преступления продолжаются: москвич погиб из-за простой просьбы перепарковать автомобиль Думаете, те рейды, что проводила полиция по местам скопления трудовых мигрантов после событий в Красногорске, что-то изменили в лучшую сторону? Может, преступлений, совершаемых выходцами из Средней Азии и Закавказья, стало меньше? Нет! На какое-то время «ценные специалисты» «ушли на дно», притихли, пару десятков депортировали из России.